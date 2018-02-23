Çizme'de Türk gecesi!

Ayrıca Türk milli takımının 2 genç yıldızı Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu bu mücadelede takımları adına puan mücadelesi verecek.

MİLANLI HAKAN VE ROMALI CENGİZ 2'NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA



Serie A'nın 26'ncı hafta karşılaşması öncesinde Roma, 50 puanla lider Napoli'nin 16 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alırken, Milan ise 41 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk karşılaşmasında San Siro'da oynanan maçı Roma, Edin Dzeko ve Alessandro Florenzi'nin golleriyle 2-0 kazandı. Cengiz Ünder'in yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 80'inci dakikada ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.



HAKAN DAHA ÇOK SÜRE ALDI, CENGİZ İSE DAHA ÇOK GOL ATTI



İç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 8'ini kazanan Roma, 22 gol atıp 13 gol yedi. Deplasmanda çıktığı 13 maçın sadece 5'ini kazanan Milan ise 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Milano ekibi 23 gol atarken, 20 golü de kalesinde gördü.



Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon Milan formasını 20 kez giyerken, bu maçların 14'ünde ilk 11' de başladı. Çalhanoğlu bu maçlarda 2 gol attı ve 3 golün hazırlayıcısı oldu.



Cengiz Ünder ise ligde 17 kez giydiği Roma formasıyla 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cengiz 17 maçın 9'unda ilk 11'de yer aldı.



ROMA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR



İtalya'nın iki dev ekibi arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 5'ini Roma kazanırken, 4 maç berabere sonuçlandı. Milan ise sadece 1 kez kazanabildi. Bu maçlarda 5 de kırmızı kart çıktı.