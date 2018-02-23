23 Şubat 2018 Cuma8 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:16Güneş 07:41Öğle 13:24İkindi 16:23Akşam 18:54Yatsı 20:13
    • 16°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 117.522 0.58
  • Altın: 161,830 -0.06
  • Dolar: 3,7883 0.16
  • Euro: 4,6576 -0.10

Her yerde aranıyordu! Hamile terörist...

»
Her yerde aranıyordu! Hamile terörist...
Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan H.K. yakalandı. Hamile olduğu öğrenilen terörist Kırşehir'e getirildi...
Her yerde aranıyordu! Hamile terörist... Her yerde aranıyordu! Hamile terörist... Her yerde aranıyordu! Hamile terörist...

Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da çalıştıktan sonra emekli olan eşi ve çocuklarıyla Ankaraya yerleşen, daha sonra da DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye giden Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı H.K. (35) hakkında Kırşehir Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Yapılan soruşturmanın ardından H.K. ve eşi için "DEAŞ üyeliği" suçlamasıyla Yozgat'ın Yerköy Sulh Hukuk Hakimliğinden yakalama kararı çıkarıldı.

DEAŞ mensuplarının Suriye'de girdiği bir çatışmada eşini kaybeden H.K, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu birliklerince yakalandı.

Hakkında arama kararı bulunan H.K, Kırşehir'e getirilerek jandarma ekibine teslim edildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından "DEAŞ üyeliği" suçlamasıyla Yerköy Adliyesine sevk edilen 3 çocuk annesi H.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

H.K'nın ifadesinde, eşi Hollanda'da emekli olduktan sonra Ankara'da yaşamaya başladıklarını, kendisini zorla Suriye'ye götüren eşinin çatışmada öldüğünü ve evlendirildiği başka bir DEAŞ mensubundan hamile kaldığını söylediği öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Her yerde aranıyordu! Hamile terörist...Her yerde aranıyordu! Hamile terörist...Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan H.K. yakalandı. Hamile olduğu öğrenilen terörist Kırşehir'e getirildi...
200 yıllık aynanın karşısında mesleğini yaşatıyor200 yıllık aynanın karşısında mesleğini yaşatıyorÇankırı'nın Yapraklı ilçesinde 80 yaşındaki İsmail Korgun, ilerleyen yaşına rağmen ata mesleği berberliği, babasından kalan 200 yıllık aynanın bulunduğu dükkanda sürdürüyor.
Nüfus artışında Yalova damgası!Nüfus artışında Yalova damgası!Türkiye'nin 2025 projeksiyonuna göre nüfus oranı en çok artacak il yüzde 30,97 ile Yalova, en çok gerileyecek il ise yüzde 10,82 ile Ardahan olarak öngörüldü.
Ameliyat pozu dalga konusu olduAmeliyat pozu dalga konusu olduAKUT Spor Kulübü Başkanı ve Sözcü yazarı Nasuh Mahruki ameliyat oldu.
Şah damarından ameliyat olacak!Şah damarından ameliyat olacak!Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı.
İşte çocuklara verilen en popüler isimlerİşte çocuklara verilen en popüler isimlerTürkiye’de 2017 yılında bebeklere en çok Zeynep ve Yusuf isimleri verildi. Zeynep adı 62 kentte, Yusuf adı ise 27 kentte bebeklere en çok verilen isimler oldu.
  • Kocasını öldürdü kaynanası sahip çıktı23 Şubat 2018 Cuma 12:26
  • Nazlı Ilıcak'ın oğlu konuştu:Ben anneme kefil olamam23 Şubat 2018 Cuma 11:34
  • Türkiye'nin konuştuğu dizi bakın nerede çekiliyormuş!23 Şubat 2018 Cuma 11:08
  • Yavuz Bingöl'e "Yandaş mısınız?" diye soruldu23 Şubat 2018 Cuma 11:00
  • İngiliz medyası tavsiye etti: Diriliş izleyin23 Şubat 2018 Cuma 10:53
  • Ataşehir’de esrarengiz ölüm: Çıplak bulundu!23 Şubat 2018 Cuma 10:43
  • Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!23 Şubat 2018 Cuma 10:41
  • İnsansız tank Fatih Portakal'a dokundu23 Şubat 2018 Cuma 10:33
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar23 Şubat 2018 Cuma 09:00
  • Kuraklığa rağmen barajlar nasıl doldu?23 Şubat 2018 Cuma 08:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri