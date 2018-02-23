Her yerde aranıyordu! Hamile terörist...

Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan H.K. yakalandı. Hamile olduğu öğrenilen terörist Kırşehir'e getirildi...

Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da çalıştıktan sonra emekli olan eşi ve çocuklarıyla Ankaraya yerleşen, daha sonra da DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye giden Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı H.K. (35) hakkında Kırşehir Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Yapılan soruşturmanın ardından H.K. ve eşi için "DEAŞ üyeliği" suçlamasıyla Yozgat'ın Yerköy Sulh Hukuk Hakimliğinden yakalama kararı çıkarıldı.

DEAŞ mensuplarının Suriye'de girdiği bir çatışmada eşini kaybeden H.K, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu birliklerince yakalandı.

Hakkında arama kararı bulunan H.K, Kırşehir'e getirilerek jandarma ekibine teslim edildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından "DEAŞ üyeliği" suçlamasıyla Yerköy Adliyesine sevk edilen 3 çocuk annesi H.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

H.K'nın ifadesinde, eşi Hollanda'da emekli olduktan sonra Ankara'da yaşamaya başladıklarını, kendisini zorla Suriye'ye götüren eşinin çatışmada öldüğünü ve evlendirildiği başka bir DEAŞ mensubundan hamile kaldığını söylediği öğrenildi.