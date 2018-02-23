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Afrinliler PKK'nın gerçek yüzünü anlattı! Neler yapmışlar neler..

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Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Afrinliler, terör örgütü PYD/PKK'nın baskılarını anlattı.
Afrinliler PKK'nın gerçek yüzünü anlattı! Neler yapmışlar neler..
Afrinliler PKK'nın gerçek yüzünü anlattı! Neler yapmışlar neler.. Afrinliler PKK'nın gerçek yüzünü anlattı! Neler yapmışlar neler.. Afrinliler PKK'nın gerçek yüzünü anlattı! Neler yapmışlar neler..

Suriye'de Esed rejiminin ardından terör örgütü PYD/PKK'nın zulmü dolayısıyla yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Afrinli aileler, Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.Adıyaman Konaklama Tesislerinde yaşamını sürdüren Muhammed ve Ahmet aileleri, Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyor.

Afrinli iki aile, harekatın başarıya ulaşması için her gün Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye sığınan Ahmet Muhammed, AA muhabirine, Afrin'de çiftçilikle uğraştığını, PYD/PKK'nın zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını dile getirdi. Eşi ve iki çocuğunun şu an Afrin'de olduğunu aktaran Muhammed, "PKK, insanlara çok zulmediyor. Daha fazla zulümlere dayanamayıp Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldım. Eşim ve iki çocuğum benimle gelmek istemedi. Adıyaman'da çadır kentte yaşamımı sürdürüyorum.

Türkiye sağ olsun bizlere sahip çıktı." dedi.- "PYD/PKK insanların parasını zorla çalıyor"Muhammed, Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğini ifade ederek, "Türk askeri önemli işlere imza atıyor. Afrin bölgesinde yaşayan insanları PKK'nın zulmünden kurtarmaya çalışıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için her gün Kur'an-Kerim okuyorum." diye konuştu.Terör örgütü PYD/PKK üyelerinin insanların evine zorla girdiğini, mallarına zarar verdiğini, paralarını çaldığını ve yiyeceklerini ellerinden aldığını anlatan Muhammed, Afrin'de geçimini zeytincilikle sağlayan halkın, bahçelerinin de terör örgütü üyelerince harap edildiğini aktardı.Muhammed, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaştığı takdirde Afrin'de Kürt, Arap kardeşçe yaşayacağını sözlerine ekledi.

"Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyorum"Abdulcabbar Şeyh Ahmet ise Afrin'in Kurtkulak köyünden yaklaşık iki yıl önce eşi ve çocuğuyla Türkiye'ye sığındıkları söyledi.Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın kadın ve çocuk demeden insanlara zulüm yaptığını dile getiren Ahmet, şöyle devam etti: "PYD/PKK Afrin'de insanları kullanıyor. Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyorum. Ülkemin teröristlerden temizlenmesini istiyorum. Esed rejimi zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldım. Afrin'de inşaat işçisiydim. Burada da mesleğime devam etmeye çalışıyorum. İnşallah Suriye bir an önce teröristlerden temizlenir. Allah, Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Türkiye'ye minnettarız.

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