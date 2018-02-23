Reyhanlı Davası'nda karar çıktı!

Reyhanlı saldırısının faili ve planlayıcısı olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin 33 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 9 sanığa 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 4 bin 32 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, kararını açıklamaya devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişi yargılanıyordu.

Cumhuriyet savcısı, 9 sanığın 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken 11 sanığın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetlerini talep etmişti.