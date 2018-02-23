Mistura'dan acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta'da acil ateşkes çağrısı yaptı.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık basın toplantısında Mistura'nın ofisinden Doğu Guta'daki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamayı okudu.

Buna göre Mistura, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'a "gerilimi düşürme bölgelerinin" yeniden sağlanması için acil toplantı çağrısında bulundu.

Abluka altındaki Doğu Guta'ya yönelik Esed rejiminin "dehşet verici" bombardımanının durdurulması için acil ateşkes çağrısı yapan Mistura, ateşkesin hemen ardından Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılabilmesi için acil ve engelsiz erişim izni verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkesi takiben Doğu Guta'taki yaralı ve hastaların tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayan Mistura, ayrıca Şam'a yönelik saldırılara da son verilmesini istedi.