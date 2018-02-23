310 milyar dolarlık dev şirkete el konuldu

Çin sigortacılık sektörü düzenleme kurumu yaptığı yazılı açıklamada Anbang'ın yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiğini ve "şirketin borç ödeme gücünün ciddi şekilde tehlikeye girebileceğini" belirtti. Açıklamada ayrıntı yer almadı.

Kurum, ayrıca Anbang'ın ana hissedarlarından yönetim kurulu başkanı Wu Xiaohui'nin mali suçlar nedeniyle yargılandığını belirtti.

Yurtdışında yaptığı satın almalarla bilenen ve 30 milyar dolara yakın tutarda şirket ve gayrimenkul satın alan Anbang'ın yöneticisi Wu Haziran ayında tutuklanmıştı.

310 MİLYAR DOLAR

Bir yıl süreyle el konulan şirket Global Fortune 500 listesinde 139. sırada bulunuyor. Aktiflerinin büyüklüğü ise 310 milyar doları buluyor.

Çin'deki başlıca özel sektör şirketlerinden birine el konulması Komünist Parti'nin finansal riskleri azaltma politikasını sürdürmek için neleri göze alabileceğini gösteriyor ve özel şirketlere de bir uyarı niteliği taşıyor.

BATMASINA İZİN VERİLEMEYECEK KADAR BÜYÜK

Devleti el koyma kararını neden şimdi aldığı ise henüz bilinmiyor. Sigortacılık sektöründen üç kaynak, Anbang'ın bir süredir hükümetin hedefinde olduğunu, ancak bunun şirketin finansal sistem için yarattığı risklerden ziyade Anbang'a özel sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.

Düzenleyici kurumdan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak ise Wu'nun tutuklanmasından beri şirketi pratikte devletin yönettiğini, Wu hakkındaki soruşturmanın sona yaklaşmasıyla el koyma kararının alındığını ifade etti.

Düzenleyici kurum ile çalışan Pekinli bir avukat ise Anbang'ın "gölge bankacılık" olarak adlandırılan bireysel müşteri ürünlerinin satışından kaynaklanan mali yükümlülüklerinin çok artması nedeniyle geçen yıldan bu yana şirketin yakından izlendiğini ifade etti.

Avukat, "(Anbang) grubu bir anlamda batmasına izin verilemeyecek kadar büyüdü" dedi.