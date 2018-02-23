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Almanya'dan Suudileri çıldırtan karar!

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr Almanya'nın Yemen'deki savaşa taraf olan ülkelere silah satmama kararı almasına ilişkin, "Sizin silahlarınıza ihtiyacımız yok. Onları başka yerden temin ederiz.'' dedi.
Almanya'dan Suudileri çıldırtan karar!
Almanya'dan Suudileri çıldırtan karar! Almanya'dan Suudileri çıldırtan karar! Almanya'dan Suudileri çıldırtan karar!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr Almanya'nın Yemen'deki savaşa taraf olan ülkelere silah satmama kararı almasına ilişkin, "Sizin silahlarınıza ihtiyacımız yok. Onları başka yerden temin ederiz.'' dedi.

Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan El Cubeyr, son dönemde gerilen Almanya - Suudi Arabistan ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Almanya ile Suudi Arabistan'ın sıkı bağları olduğunu hatırlatan el-Cubeyr, "Bunlar siyasi, ekonomik ve güvenlik politikaları bağları. Ama kendimizi oyun topu olacağımız duruma düşürmeyiz. Ya Almanya güvenilir bir askeri teçhizat sağlayıcısı olur ya da olmaz. Eğer Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satma konusunda bir problemi varsa bu konuda zorlayacak değiliz. Sizin silahlarınıza ihtiyacımız yok. Başka yerden temin ederiz.'' ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a Futbol Topu Muamelesi

El Cubeyr, Almanya ile olan ilişkilerin düzelebilmesi için Suudi Arabistan'a futbol topu muamelesi yapılmadığından emin olmak istediklerini vurguladı.

Yemen savaşının meşru bir savaş olduğunu ve meşru hükümetin talebiyle müdahale ettiklerini ifade eden El Cubeyr, ''Savunma amaçlı bir savaş. Burada yanlış bir durum yok.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Bakan, ''Almanya'nın DEAŞ ile Suriye'de ve Irak'ta mücadele eden ülkelere de silah satışını durduracak mı? Afganistan'da Taliban'a karşı mücadele eden tüm ülkelere silah satışını durduracak mı?'' sorularını yönelterek böyle bir şeyin vuku bulmasının tuhaf bir durum olacağını dile getirdi.

Yemen savaşının olmasını istemediklerini ifade eden el-Cubeyr, ''Bu bize dayatılan bir savaş. Husilerin meşru bir hükümete darbe girişiminde bulunarak onları devirmek istemesinden oluşan bir savaş. Hizbullah ile benzer olan ve İran'a yakın olan Husiler'in ülkeyi ele geçirip balistik füze gücü ve hava kuvvetlerine sahip olması durumuyla karşı karşıyayız. Bu olmayacak. Bunun olmasına izin veremeyiz.'' dedi.

Almanya'da hükümet kurmak için anlaşmaya varan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) taslak koalisyon protokolünde Almanya'nın silah ihracatına da yer verilmiş metinde Yemen'deki savaşa müdahil olan ülkelere kesinlikle silah satışının onaylanmayacağı vurgulanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yaklaşık 3 ay önce Lübnanlı mevkidaşı ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında Suudi dış politikasını "maceracı" olarak nitelemiş, bunun ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bunun üzerine Suudi Arabistan, Berlin büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırmıştı. 

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