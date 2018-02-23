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Apple yeni modele bu özellikleri ekleyecek

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Apple yeni modele bu özellikleri ekleyecek
Apple bir sonraki AirPod modeli için iki çok önemli özellik düşünüyor. Yeni AirPod'da hem Siri yer alacak hem de suya karşı dayanıklılık olacak.
Apple yeni modele bu özellikleri ekleyecek Apple yeni modele bu özellikleri ekleyecek Apple yeni modele bu özellikleri ekleyecek

Bloomberg'in haberine göre Apple, bir sonraki AirPod modeli için ilginç özellikler düşünüyor. 2017 aralık ayından bu yana dillendirilen yeni kablosuz kulaklıklarda Siri desteği bulunacak.

AirPod için düşünülen tek yenilik Siri ile de sınırlı değil. Cihazın yağmurlu havalarda müzik dinlemeyi sıkıntılı hale getiren suya karşı dayanıksız yapısına da el atacak olan Apple, yeni modeli suya karşı dayanıklı hale getirmeyi planlıyor.

Yeni kablosuz kulaklık modelinin ne zaman satışa sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Ancak gelen haberlere göre, AirPod'un bir sonraki modelinin bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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