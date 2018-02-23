23 Şubat 2018 Cuma8 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:16Güneş 07:41Öğle 13:24İkindi 16:23Akşam 18:54Yatsı 20:13
    • 16°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 117.522 0.58
  • Altın: 161,830 -0.06
  • Dolar: 3,7883 0.16
  • Euro: 4,6576 -0.10

Türkiye'de şirket avına çıkacak

»
Türkiye'de şirket avına çıkacak
54 milyar dolara yaklaşan aktif büyüklüğü ile Kuveyt'in en büyük ikinci bankası olarak bilinen Kuveyt Finance House Türkiye'de iki alanda yatırım yapmak için arayışa başlayacak.
Türkiye'de şirket avına çıkacak Türkiye'de şirket avına çıkacak Türkiye'de şirket avına çıkacak

Türkiye'deki varlıklarını büyütmek istediklerini söyleyen Kuveyt Finance House (KFH)Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzoug sağlık ve eğitim alanında görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Kuveyt Finance House (KFH) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzoug, banka olarak stratejilerinin, Türkiye'deki varlıklarını daha da büyütebilmek olduğunu, aynı zamanda başka sektörlere de girmeyi planladıklarını bildirdi.

'TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZ TAM'

Türk şirketlerine finansman sağlamanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Al Marzoug, Türk ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ve Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

SAĞLIK VE EĞİTİM ALANINDA ARAYIŞ VAR

Al Marzoug, bir gazetecinin, "Türkiye'deki sektörlere ve fırsatlara nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Banka olarak stratejimiz, Türkiye’deki varlığımızı daha da büyütebilmek. Aynı zamanda başka sektörlere de girmeyi planlamaktayız. Şu anda sigortacılık alanında bir faaliyetimiz söz konusu. Otomotiv leasingi konusunda da etkinlik gösteriyoruz. Türkiye'nin ekonomik görünümü açısından değerlendirme yapacak olursak; bu yönde iyimser bir bakış açısına sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sağlık ve eğitim konusunu ise aramızda görüşüyoruz. Bizim İslami bir banka olarak finanse edebileceğimiz alanlar... Sektör açısından oldukça iyi gelişmeler var. Bu iki alanda fırsatları değerlendirmeyi planlıyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'de şirket avına çıkacakTürkiye'de şirket avına çıkacak54 milyar dolara yaklaşan aktif büyüklüğü ile Kuveyt'in en büyük ikinci bankası olarak bilinen Kuveyt Finance House Türkiye'de iki alanda yatırım yapmak için arayışa başlayacak.
Moody's'ten kritik Türkiye açıklamasıMoody's'ten kritik Türkiye açıklamasıUluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, gelişmekte olan ekonomilere ilişkin yayınladığı bir notta, Asya ekonomilerinin daha dirençli göründüğünü, en yüksek cari açığın Türkiye'de, en yüksek cari fazlanın Tayvan'da olduğunu vurguladı.
Almanya rekor bütçe fazlası verdiAlmanya rekor bütçe fazlası verdi2017'de Alman kamu sektörü 36 milyar euronun üzerinde bütçe fazlası verdi. Kamu gelirlerinin yükselmesinde yatırımlarla ihracatın artması ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası önemli rol oynadı.
Sektörün deviydi! İflası istendiSektörün deviydi! İflası istendiBir süreden beri mali darboğaz içinde olan teknoloji perakende markası Bimeks’e karşı bu kez iflas davası açıldı.
310 milyar dolarlık dev şirkete el konuldu310 milyar dolarlık dev şirkete el konulduÇin sigortacılık sektörü düzenleme kurumu yaptığı yazılı açıklamada Anbang'ın yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiğini ve "şirketin borç ödeme gücünün ciddi şekilde tehlikeye girebileceğini" belirtti. Açıklamada ayrıntı yer almadı.
Binlerce kişiye emeklilik müjdesi! İmzalar atıldıBinlerce kişiye emeklilik müjdesi! İmzalar atıldıSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında, emeklilik hakkı doğmuş ama prim borcu bulunan Bağkur'lu çiftçilere aylık yüzde 1,28 faiz oranı ve 48 ay vade imkanıyla kredi sağlanmasını içeren iş birliği protokolü imzalandı.
  • Maliyeden "rezidans" iddiasına cevap23 Şubat 2018 Cuma 15:02
  • Bunu yapan emekli maaşı alamaz23 Şubat 2018 Cuma 14:15
  • Japonya karıştı! Konsolosluğu yaktılar23 Şubat 2018 Cuma 14:13
  • Serçe’den kaçış yok23 Şubat 2018 Cuma 13:25
  • Jandarma'ya teslim edilecek ATAK'a özel isim23 Şubat 2018 Cuma 12:47
  • İvedik Organize Sanayi İHA üretti23 Şubat 2018 Cuma 11:52
  • Maduro'ya Türkiye'den sürpriz destek!23 Şubat 2018 Cuma 11:33
  • Müjdeyi Erdoğan vermişti! Ödemeler bugün başlıyor23 Şubat 2018 Cuma 11:26
  • Venezuela'dan sonra İran da harekete geçti23 Şubat 2018 Cuma 11:25
  • Suudi Arabistan'dan bir ilk! Tam 64 milyar dolar23 Şubat 2018 Cuma 11:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri