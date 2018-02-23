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UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş eşleşme!

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UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş eşleşme!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. İşte eşleşmeler...
UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş eşleşme! UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş eşleşme! UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş eşleşme!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İtalyan Milan, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz Arsenal ile eşleşti.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle;

AC Milan - Arsenal

Lazio - Dinamo Kiev

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg

Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

CSKA Moskova - Lyon

Marsilya - Athletic Bilbao

Sporting Lizbon - Viktoria Plzen

Borussia Dortmund - Salzburg

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