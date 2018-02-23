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Türkiye izin vermemişti! Bölgeyi terk ediyor...

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Türkiye izin vermemişti! Bölgeyi terk ediyor...
Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olarak kabul ettiği alanda araştırma yapmak isteyen İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisi 'Saipem 12000' Doğu Akdeniz’den ayrılıyor.
Türkiye izin vermemişti! Bölgeyi terk ediyor... Türkiye izin vermemişti! Bölgeyi terk ediyor... Türkiye izin vermemişti! Bölgeyi terk ediyor...

Kıbrıs’ta bugün bir kez daha 3’üncü bölgeye girmek için hareket eden 'Saipem 12000' adlı dev petrol sondaj gemisinin bölgeye girişi Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri tarafından önlenmişti. Bunun üzerine gemi rotasını değiştirdi ve Fas’a gitmek üzere yola çıktı.

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