Kıbrıs’ta bugün bir kez daha 3’üncü bölgeye girmek için hareket eden 'Saipem 12000' adlı dev petrol sondaj gemisinin bölgeye girişi Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri tarafından önlenmişti. Bunun üzerine gemi rotasını değiştirdi ve Fas’a gitmek üzere yola çıktı.
23 Şubat 2018 Cuma8 C.Ahir 1439
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Türkiye izin vermemişti! Bölgeyi terk ediyor...
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