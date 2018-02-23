Resmen açıklandı! Trabzonspor satılıyor mu?

İşte kulüpten KAP'a yapılan açıklama

Basın-yayın organlarında çıkan ''Katarlılar Kulübü Satın Alıyor'' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmamakla birlikte, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

İŞTE O İDDİA

El Cezire televizyonu, Katar Emiri Ailesine ait bir holding'in Trabzonspor'un yüzde 50'sine 250 milyon dolar teklif edileceğini duyurduğu iddia edilmişti.



Habere göre Katar'ın zengin iş adamlarından Muntag Al Gafy, 1.5 yıldır gerek Trabzon'u gerekse de Trabzonspor'u inceliyor ve takip ediyor.



Hatırlanacağı üzere Katar ve Trabzonspor cepheleri yeni stadın yapımında da ortak hareket etmişti. Ayrıca Katar bankası QNB, halihazırda Karadeniz ekibinin forma sponsoru.