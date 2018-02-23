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CHP bildiğiniz gibi! İdama da hadıma da karşı çıktı

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, çocuk istismarında 'hadım' cezasının yeterli olmayacağını belirtti.
CHP bildiğiniz gibi! İdama da hadıma da karşı çıktı
CHP bildiğiniz gibi! İdama da hadıma da karşı çıktı CHP bildiğiniz gibi! İdama da hadıma da karşı çıktı CHP bildiğiniz gibi! İdama da hadıma da karşı çıktı

CHP Kırıkkale Teşkilatı Kadın Kolları üyelerinin çalışmaları sonucu oluşturulan çini sergisinin açılışı, İl Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapıldı.

"HADIM CAYDIRICI BİR ŞEY DEĞİL"

Açılışa katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, son dönemde tartışılan çocuk istismarına yönelik hazırlanan yasa paketine ilişkin, “Çocuk istismarı konusunda hadım yeterli bir çözüm değil. Verilen ilaçlar daha sonra kesildikten sonra buna devam edilsin demek mi? Caydırıcı cezaların getirilmesini istiyoruz, öncelikle zihniyetlerin değişmesini istiyoruz ve bu konuda ne diyebilirim ki çokta caydırıcı bir önlem değil bize göre. Bu tür uygulamaları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Hadım caydırıcı bir şey değil.

"İDAM İNSANLIK AYIBI"

İdam ise bir insanlık ayıbıdır. İdam çözüm değil, çözüm caydırıcı yasalar ve iyi hal indirimlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Asla iyi hal indirimleri uygulanmamalı. Bu tür suç işleyenlere karşı iyi hal indirimi uygulanmamalı. İndirimlerin uygulanması zaten bu tür şeylerin önünü açar. Kravat takmakla, takım elbise giymekle, hadım edilmekle iyi hal indirimi yapılmamalı. Bizim istediğimiz bunlar değil.” diye konuştu.

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