AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ittifak komisyonuyla ilgili "Yerel seçimlere ilişkin aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda. Seçim mevzuatına ilişkin çalışma yapan arkadaşımızın koordinesinde bu çalışmalar tamamlanmıştır. (Yerel seçimden) Bir yıl önce çıkarılması zorunlu olan düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclis'e sunulur" demişti.
23 Şubat 2018 Cuma8 C.Ahir 1439
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Seçim ittifakı için kritik tarih!
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