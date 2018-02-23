Başkan olaya el koydu! Derbi öncesi...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe maçı öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Başkan Orman futbolcularla yaptığı toplantıda derbide kazanan tarafı olacaklarına inandığını söyledi.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Fikret Orman siyah beyazlı takımı yakın takibe aldı.

Bayern Münih maçının ardından derbiye odaklanan siyah beyazlılarda, Başkan Orman futbolcuları ile toplantı yaptı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan toplantıda Bayern Münih maçının geride kaldığını söyleyen Orman, derbi öncesi takımına olan inancını dile getirdi.

Artık puan kaybı kredilerinin kalmadığını ve son 12 maçı en az kayıpla geçip şampiyon olmaları gerektiğini oyuncularına aktardı.

Fikret Orman toplantının ardında takım kaptanları ile özel olarak görüştü. Tolga, Oğuzhan, Necip ve Atiba'ya ayrı ayrı görüşmeler yapan Başkan Orman, derbiye kadar tüm antrenmanları takip edecek.

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