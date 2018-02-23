Myanmar'dan dehşete düşüren hamle! Geriye kalan ne varsa..

Myanmar hükümetinin, ülkede kendilerine yönelik şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlardan geriye kalan ne varsa buldozerlerle yok ettiği bildirildi.

ABD merkezli DigitalGlobe şirketince Associated Press'e gönderilen uydu görüntüleri, ArakanlıMüslümanlara ait onlarca boş köy ve mezranın yetkililer tarafından son haftalarda tamamen dümdüz edildiğini ortaya koydu.

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu katliamlarına ilişkin önemli delillerin yok edildiğini gösteren görüntülerde, son üç ayda Maungdaw bölgesinin yaklaşık 50 kilometre civarında 28'den fazla köy veya mezranın, buldozerler ve diğer iş makineleriyle yok edildiği gözler önüne serildi.

Uydu görüntülerinde, temizlenen bazı alanlara giren inşaat ekiplerinin yeni binalar, yapılar ve helikopter pistleri inşa ettiği görüldü.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayınladığı benzer bir analizde, şimdiye kadar en az 55 köyün etkilendiği bildirilmişti.

Maungdaw'ın güneyinde buldozerlerle dümdüz edilen köylere ait havadan çekilmiş görüntüler, Avrupa Birliği Myanmar Büyükelçisi Kristian Schmidt'in, 9 Şubat'taki sosyal medya iletisiyle ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Arakanlı Müslümanların eve dönüş bilmecesi sürüyor

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için 23 Kasım 2017'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Myanmar yönetiminin çıkardığı zorluklardan dolayı da Arakanlı Müslümanların eve dönüşleri bir türlü sağlanamıyor.

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Bazı uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.