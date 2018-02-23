Karar açıklandı! 17 ay futboldan men edildi

Ukrayna Anti-Doping Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre eski Hırvatistan Milli Takım kaptanı Darijo Srna, futboldan men edildi.
Mart 2017'de oynadığı bir maçın ardından verdiği örnek sonucu dehydroepiandrosterone adı verilen steroid örneği bulunan ve testi pozitif sonuçlanan Srna'nın cezası 22 Ağustos'ta sona erecek.
13 Eylül 2017'de Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Srna'nın cezası, testi geçemediği maçtan itibaren başlatılacak.
Birkaç ay önce açıklama yapan Srna, asla bilerek yasaklı madde kullanmadığını belirtirken, Ukrayna Anti-Doping Ajansı ile birlikte çalışma içinde olduklarını belirtmişti.