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Şenol Güneş'ten futbolculara: 'Bu ligin...'

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Şenol Güneş'ten futbolculara: 'Bu ligin...'
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi takımını motive etmeye çalışıyor.
Şenol Güneş'ten futbolculara: 'Bu ligin...' Şenol Güneş'ten futbolculara: 'Bu ligin...' Şenol Güneş'ten futbolculara: 'Bu ligin...'

Teknik direktör Şenol Güneş, 5-0'lık Bayern Münih yenilgisini unutturmaya çalıştığı oyuncularını zirve yarışında 'kırılma maçı' olarak gördüğü bu kritik karşılaşmaya motive etmeye çalışıyor.

Futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede hafta arasında Almanya'da oynanan karşılaşmayı tamamen akıllarından çıkarmalarını isteyen deneyimli çalıştırıcının, "Siz son iki sezonun şampiyonu ve bu ligin en iyisisiniz. Pazar gecesi sahadan galibiyetle ayrılıp, bunu herkese bir kez daha gösterin" sözleriyle siyah beyazlı futbolculara telkinde bulunduğu bildirildi.

Şenol Güneş, cezalı Pepe ile Talisca'nın yokluğunda Fenerbahçe sınavının 11'ini de büyük oranda belirledi.

Savunmanın kenarlarında Gökhan Gönül ve Adriano ile ideal kurguya dönecek olan tecrübeli teknik adamın göbekte sakatlığını tamamen atlatan Tosic'e Gary Medel'în yanında görev vereceği öğrenildi.

Orta alanın ortasını Atiba ve Tolgay ile kurmayı planlayan Şenol Güneş'in kanatlardaki tercihleri Quaresma ile Babel, forvet arkasında ise Oğuzhan Özyakup olacağı belirtildi.

Güneş'in tek kararsızlığı ileri uçta kimi oynatacağı konusunda... Vagner Love'ın gol atamamasına rağmen Konya ve Bayern karşısındaki performansından memnun olan Güneş'in Brezilyalı forveti, Alvaro Negredo'nun bir adım önünde düşündüğü kaydedildi.

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