İsrail askeri, Filistinli sivillere saldırdı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Filistinliler, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde cuma namazı çıkışı Kudüs'e destek gösterileri düzenledi. İsrail askerleri gösterilere, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çıkan olaylarda, çok sayıda Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.