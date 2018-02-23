Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in, Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasını onaylamasını kınıyoruz" denildi.
24 Şubat 2018 Cumartesi8 C.Ahir 1439
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in kararına tepki
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