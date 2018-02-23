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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in kararına tepki

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail’in, Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasını onaylamasını kınıyoruz' dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in kararına tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in kararına tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in, Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasını onaylamasını kınıyoruz" denildi.

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