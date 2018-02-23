24 Şubat 2018 Cumartesi8 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:15Güneş 07:40Öğle 13:23İkindi 16:24Akşam 18:55Yatsı 20:14
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 117.522 0.58
  • Altın: 161,933 0.01
  • Dolar: 3,7875 0.14
  • Euro: 4,6596 -0.06

İsrail açıkladı! ABD'den yeni Kudüs kararı!

»
İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıyacağını söyledi.
İsrail açıkladı! ABD'den yeni Kudüs kararı!
İsrail açıkladı! ABD'den yeni Kudüs kararı! İsrail açıkladı! ABD'den yeni Kudüs kararı! İsrail açıkladı! ABD'den yeni Kudüs kararı!

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını, İsrail'in kuruluşunun açıklandığı gün olan 14 Mayıs tarihinde hayata geçireceğini açıkladı.

"TEŞEKKÜRLER DOST, EN ADİL HAMLE BU"

Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde başkentimize taşıma kararından dolayı tebrik ediyorum. Bundan daha büyük hediye yok. En adil ve en doğru hamle. Teşekkürler dost." ifadelerine yer verdi.

ABD'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ: MAYIS'TA AÇACAĞIZ

ABD yönetimi, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın yeni binada çalışmaya başlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.

Yetkili, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.

KUDÜS'ÜN ARNONA BÖLGESİNDE OLACAK

Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunun de bulunduğu Kudüs'ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede açılacağı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve küçük bir ekibin yeni binada çalışmaya başlayacağı bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump gözünü kararttı!Trump gözünü kararttı!ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki en geniş yaptırımları getirdiklerini açıkladı.
Flaş Suriye açıklaması! Rusya kararını verdiFlaş Suriye açıklaması! Rusya kararını verdiRusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın BMGK'daki ateşkes tasarısının lehinde oy kullanacağını açıkladı
İsrail açıkladı! ABD'den yeni Kudüs kararı!İsrail açıkladı! ABD'den yeni Kudüs kararı!İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıyacağını söyledi.
İsrail askeri, Filistinli sivillere saldırdıİsrail askeri, Filistinli sivillere saldırdıİsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
Myanmar'dan dehşete düşüren hamle! Geriye kalan ne varsa..Myanmar'dan dehşete düşüren hamle! Geriye kalan ne varsa..Myanmar hükümetinin, ülkede kendilerine yönelik şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlardan geriye kalan ne varsa buldozerlerle yok ettiği bildirildi.
Alman Meclisi’nde Deniz Yücel tartışmasıAlman Meclisi’nde Deniz Yücel tartışmasıEski Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir, Alman Meclisi’nde yaptığı ateşli konuşmada, aşırı sağcı AfD’yi yerden yere vurdu. AfD sıralarını gösteren Özdemir, “Bu mecliste ırkçılar oturuyor” dedi.
  • Almanya'dan Suudileri çıldırtan karar!23 Şubat 2018 Cuma 17:30
  • Afrinliler PKK'nın gerçek yüzünü anlattı! Neler yapmışlar neler..23 Şubat 2018 Cuma 17:10
  • Mistura'dan acil ateşkes çağrısı23 Şubat 2018 Cuma 15:29
  • ABD'den Suriye resti! Askeri güç...23 Şubat 2018 Cuma 15:20
  • Yolsuzluk dosyasında olası 5 senaryo23 Şubat 2018 Cuma 15:00
  • Komutanları bile şaşırttı! Tüneller NATO’ya çıktı23 Şubat 2018 Cuma 14:40
  • Ezidilerin PKK öfkesi! Zorla götürüyorlar23 Şubat 2018 Cuma 14:16
  • Rusya'nın Esed'i kurtarma planı!23 Şubat 2018 Cuma 13:50
  • ‘Soykırım kararı seçim yatırımı’23 Şubat 2018 Cuma 12:44
  • Alman yardım derneğinden ırkçı yardım23 Şubat 2018 Cuma 12:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri