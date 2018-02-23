İsrail açıkladı! ABD'den yeni Kudüs kararı!

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıyacağını söyledi.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını, İsrail'in kuruluşunun açıklandığı gün olan 14 Mayıs tarihinde hayata geçireceğini açıkladı.

"TEŞEKKÜRLER DOST, EN ADİL HAMLE BU"

Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde başkentimize taşıma kararından dolayı tebrik ediyorum. Bundan daha büyük hediye yok. En adil ve en doğru hamle. Teşekkürler dost." ifadelerine yer verdi.

ABD'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ: MAYIS'TA AÇACAĞIZ

ABD yönetimi, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın yeni binada çalışmaya başlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.

Yetkili, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.

KUDÜS'ÜN ARNONA BÖLGESİNDE OLACAK

Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunun de bulunduğu Kudüs'ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede açılacağı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve küçük bir ekibin yeni binada çalışmaya başlayacağı bildirildi.