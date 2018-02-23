Aslan evinde kral! Gol yağmuru...

Türk Telekom Stadı'nda 36 bin taraftar önünde oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 11, 72. ve 90+3. dakikalarda Gomis, 42. dakikada Garry Rodrigues, 49. dakikada Serdar Aziz attı.

Bursaspor'da Ekong 38. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray'da 76. dakikada oyuna giren Eren Derdiyok 78. dakikada sakatlandı. 3 değişiklik hakkını kullanan Sarı-kırmızılı takım da rakibi gibi maçı 10 kişi tamamladı.

Gomis maçı hat-trick'le tamamlarken Garry Rodrigues de iki asist yaptı. Gomis bu sezon 20 gole ulaştı. Serdar Aziz de Sarı-kırmızılı forma altında ligdeki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 47'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bursaspor ise 27 puanda kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 67 Mariano), Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Donk (Dk. 54 Yasin Öztekin), Selçuk İnan (Dk. 76 Eren Derdiyok), Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Batalla (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Shehu, Bostock, John (Dk. 73 Furkan Soyalp), Stancu (Dk. 34 Sinan Bakış)

Goller: Dk. 11, 72 ve 90+3 Gomis, Dk. 42 Rodrigues, Dk. 49 Serdar Aziz (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 38 Ekong

Sarı kart: Dk. 69 Selçuk İnan (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanatta Nagatoma kaptığı topu, Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues, ceza sahasına girer girmez ceza yayı ön çizgisi üzerindeki Gomis'e yerden pasını attı. Fransız oyuncunun, sol ayağıyla gelişine yerden şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada sarı-kırmızılılar ikinci gole yaklaştı. Linnes'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Feghouli, topu penaltı noktası üzerindeki Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues şut atmak üzereyken son anda savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

40. dakikada Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top üst direkten oyun alanına döndü. Sağ kanatta pres yaparak topu kapan Feghouli'nin ceza sahasına yerden sert gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Harun'dan sekti. Boşta kalan topa yakın mesafeden Serdar Aziz'in vuruşunda, meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü. Topu önünde bulan Gomis'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Bursaspor savunmasında Ertuğrul Ersoy'dan topu kapan Rodrigues hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Rodrigues, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Galatasaray'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Linnes ceza sahası içine topu gönderdi. Kaleci Harun'dan seken topu önünde bulan Serdar Aziz, yakın mesafeden sağ çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

58. dakikada sarı-kırmızılı ekibin Selçuk İnan ile sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topu, penaltı noktasına yakın bölgede Maicon kontrol etti. Brezilyalı oyuncunun sert şutunda kaleci Harun üzerine gelen topu son anda kornere çeldi.

72. dakikada Galatasaray 4. golü buldu. Rodrigues ile yaptığı verkaçla Bursaspor ceza sahasında topla buluşan Belhanda, son çizgiye inmeden boş pozisyondaki Gomis'e yerden pasını gönderdi. Gomis'in bekletmeden düzgün vuruşunda top filelere gitti: 4-0.

90+3. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Mariano ile verkaç yapan Rodrigues, ceza sahasına girerek son çizgiye inmeden topu altıpasa doğru gönderdi. Bu bölgedeki Gomis, yakın mesafeden topu filelere yolladı: 5-0.

Karşılaşma Galatasaray'ın 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.