ABD’ye dikkat çeken mesaj: Bu fırsatı iyi değerlendirin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile kurulacak olan ikili ilişkiler mekanizması konusunda, 'ABD bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli, artık somut adım dönemi başladı, oyalama dönemi bitti' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki temasları kapsamında Kumluca ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tehdit oluşturanı yok etmeye devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

MİLLETE İHANET EDENLERE YAPACAK TEK ŞEY VAR: ONLARI O DAĞLARA GÖMECEKSİN!

"Efendim, Dışişleri Bakanı böyle üslup kullanır mı? Ben Dışişleri Bakanıyım, diplomasiye, diyaloğa, uzlaşıya inanıyorum ama benimle masaya gelip, konuşmak isteyenlerle bunu konuşuruz ama vatana millete ihanet edenlere yapacak tek şey var gömeceksin, inlerine, çukurlarına, dağlarına gömeceksin.

"SEN 17 YAŞINDAKİ KIZIMI ŞEHİT EDECEKSİN, BEN DE SANA FIRSAT MI VERECEĞİM?"

Sen bana roket atacaksın, camideki iki kardeşimi şehit edeceksin, 17 yaşındaki kızımı şehit edeceksin, ben ondan sonra sana fırsat vereceğim. Yok öyle bir şey. Afrin'e o, bu girecekmiş fark etmez. Teröristlerle kim mücadele ederse bizim için sıkıntı yok ama teröristlere kim koruma sağlarsa, kim muhafaza ederse bundan sonra kim destek verirse bizim için eşittir PKK, YPG. O ülke veya o kişi veya o topluluk fark etmez. Bunun başka şansı yok. İşte çözüm sürecini geçmişte denedik Türkiye'de."

"ETEK GİYEREK KAÇTILAR"

Hainlerin çözüm sürecini suistimal ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Şehirlerde kendi kafalarına göre yok kantonlar, kuşatılmış bölgeler, çukurlar... Sonuç hepsi oralara gömüldüler ancak etek giyerek kaçmaya çalıştılar, kaçamadılar. Zaten mertçe benim askerimin, polisimin, milletimin karşısına çıkabilirler mi? Çıkamazlar." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'den medet uman ülkeleri, halkları, Kudüs'ü, Somali'yi, Bosna'yı, Kafkasya'yı Orta Asya'yı unutmayacaklarını ifade etti.

"ABD'NİN BU FIRSATI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMESİ LAZIM"

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD geldi, önerilerde bulundu. 'Artık şeffafça çalışalım...', bir fırsat dahadır bu esasen. Bu fırsatı ABD'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü biz uzlaşıya varız ama bize verilen sözler tutulursa. Biz ilişkilerimizi düzeltmeye varız ama bizimle dürüst olurlarsa. Teröristlere değil, müttefikine destek verilirse. Teröristlerle iş birliği değil, Türkiye gibi güvenilir ülkeyle iş birliği arayışı içinde olursa ve samimi olursa.

"ARTIK SOMUT ADIM VAR! VAAT, OYALAMA DÖNEMİ BİTTİ"

Yok FETÖ'ye belge eksikmiş. Nesine itiraz ediyorsun, kuracağız mekanizma. Martın ilk iki haftasında uzmanlarımız buluşacak. Sonra Tillerson ile biz bulaşacağız. Somut adımlar, artık vaat, oyalama dönemi bitti."

"MÜNBİÇ'TE DE BAŞLAYACAĞIZ"

Çavuşoğlu, terörle mücadelenin başarılı şekilde yürütüldüğünü belirterek, "İnşallah Münbiç'te başlayacağız, Suriye'nin geri kalan yerlerinde de teröristleri temizleyeceğiz. Çünkü yanıbaşımızda terör örgütleriyle yaşayamayız. Bugün olmazsa yarın başka tehdit oluşur, bugün uyusa yarın, yazın gelir sıcaklar artar yılan sokar. Yılan bugün yerin altında uyuyor diye rahat olamayız. Onun için sınırımızın ötesinde, içinde nerede olursa olsun farketmez." dedi.

"YOK ÖYLE! SEN HANGİ TÜRKİYE'DEN BAHSEDİYORSUN?"

"Avrupa Birliği ne istiyorsun Türkiye'den veya ne istemiyorsun?" diye soran Çavuşoğlu, "Kararlı ol, ne istediğini söyle. Efendim ne bize gelsin ne başka yere gitsin köşede bir yerde beklesin, bizim kontrolümüzde olsun. Yok ya. Sen hangi Türkiye'den bahsediyorsun? O Türkiye geride kaldı artık. Yeni Türkiye var." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, AB'nin yeni Türkiye ile nasıl ilişki kuracağını biraz çalışıp, öğrenmesini istedi. Nasıl ilişki kuracaklarını sabırla öğrettiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İşte Hollanda. Eskiden bir ülke karar alsa Ermeni meselesiyle ilgili kıyamet kopar, büyük bir şey zanneder. Ne önemi var, ne bağlayıcılığı var. Aldığın karar nedir ki meclisten bir şey geçiriyorsun, ne değiştiriyorsun? Hiçbir şeyi. Artık ciddiye bile almıyoruz çünkü bizim için de hukuk bakımından da yok hükmündedir. Nedir yapmaya çalıştığı, Türkiye'yi biraz rahatsız edelim. Bu ülkelerin içinde bulunduğu acı tablonun bir göstergesi. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, nefret, İslam düşmanlığı. Yarın bu moda değişir, bu sefer daha önce din savaşları yaptığı gibi bu sefer katolik proteston savaşları başlar, o ırk bu ırk, yine 2. Dünya Savaşı gibi kendi aralarında çatışmaya başlarlar. Biraz geçmişten ders alın."