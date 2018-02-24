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Teşvik almayana toplu para verilecek

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Çalışma yaşamına dinamizm getirecek torba tasarı daha önce teşvikten yararlanamayan işverenler için geriye dönük ödeme alma imkânı getiriyor. Başvuranlar paralarını faiziyle alabilecek.
Teşvik almayana toplu para verilecek
Teşvik almayana toplu para verilecek Teşvik almayana toplu para verilecek Teşvik almayana toplu para verilecek

Önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba tasarı birçok yeni müjdeyi de beraberinde getiriyor. Özellikle işverenlere tanınan istihdam teşvikleri şimdiye kadar yapılanların en iyisi. Yeni istihdam edilecek elemanların tüm vergi ve primleri Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacak.

Üstelik bilişim ve imalat sektörlerinde brüt maaş asgari ücretle de sınırlandırılamayacak. Küçük işletmelerde ise yeni elemanların maaş ve primlerini 6 ay devlet ödeyecek. Böylece yüzbinlerce vatandaş işe kavuşacak.

6 AYLIK AYRICALIK

Torba tasarı yeni istihdam teşvikleri getirirken geçmişe dönük de işverenler için bir imkân tanıyor. 5510 Sayılı Kanun'a eklenen ek 17'nci madde ile daha önce tüm şartları taşımasına rağmen prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanmayanlar, başvurarak bu teşvik ve indirimleri alabilecek. Ayrıca bu işverenler yararlandıkları indirim ve teşvikleri başka indirimlerle de değiştirebilecekler. Burada süre şartı da konuluyor. Bunun için yasanın çıkmasından sonra başvurmak gerekiyor. Sağlanan imkân da başvuru tarihinden itibaren 6 ay geriye doğru işletilecek.

FAİZİYLE ÖDENECEK

İşverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak 3 yıl içinde ödenecek. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, ödemeler borcu olanların borcundan mahsup edilecek. Kuruma borcu olmayanlara ise 6 ayda bir eşit taksitlerle verilecek.

DAVALAR KONUSUZ KALACAK

Bu konuda kuruma karşı açılmış davalar varsa bunlar konusuz kalacakları için düşecek. SGK'nın birinci derece mahkemelerinin verdiği kararlara itirazlarından da vazgeçtiği sayılacak. Düzenlemeye göre yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek.

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