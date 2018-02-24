Akıncı geliyor! Türkiye gücüne güç katacak

İnsansız hava araçlarında büyük bir başarıya imza atan Türkiye, Akıncı ile gücüne güç katacak. 4,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak Akıncı, 4 füze taşıyacak.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, insansız savaş araçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin özellikle insansız hava aracı konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyi yakaladığını vurgulayan Canikli, “Şu anda Afrin’de Baykar İHA ve SİHA sistemlerimizin yeni geliştirilen versiyonu kullanılıyor. Hassasiyeti, manevra kabiliyetleri ve havada kalma süresi arttırılmış versiyonu. Baykar İHA ve SİHA’ların terörle mücadelede elde ettiğimiz başarıda tartışmasız büyük katkısı var” dedi. Bulut üstü için dizayn edilen SİHA’nın Raco bölgesinde risk alarak bulut altına indiği operasyonu anımsatan Canikli, “Artık o riski de göze alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, düşerse düşsün. Sonuçta şehidimiz, bir kaybımız da olmayacak” diye konuştu.

4 MÜHİMMAT TAŞIYABİLEN “AKINCI” GELİYOR

Halen göreve devam eden İHA ve SİHA sistemlerinin yüzde 90 yerlilik oranını yakaladığını, 15 bin feetten çok net görüntü alabildiğini, taşıdığı milli Cirit mühimmatıyla 12 bin feetten 8 kilometre mesafedeki bir hedefi sıfır hatayla vurabildiğini anımsatan Canikli, Baykar SİHA sisteminin yeni modeli Akıncı’ya ilişkin önemli bilgiler verdi. Canikli, “Şimdi Baykar SİHA’nın, Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararı aldığımız yeni bir modeli var. Bir üst segment. İsmi Akıncı. Toplam 4.5 ton ağırlığında. Çok daha uzun süre havada kalabilen, çok daha sert manevraları yapabilen, çok daha faydalı yük, bomba dahil, taşıma kapasitesi olan ve daha uzun menzilde vurabilen ve daha çok füze taşıyabilen bir sistem. Şu anda SİHA’larımız 2 füze taşırken Akıncı, 4 tane taşıyacak. Bunlar biraz daha ağırlaştırılmış füzeler. Siparişi verildi, sözleşmesi imzalanmak üzere. Akıncı’nın envantere katılması da uzun sürmeyecek. 2021’de teslimler başlayacak” dedi.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINA 1 ADIM KALDI

Akıncı teknolojisinin Türkiye’yi insansız savaş uçağı teknolojisine kavuşturacağını belirten Canikli, “İnsansız hava aracında teknolojiyi yakaladık. Akıncı ile bir üst segmente geçiyoruz ve ondan sonrası da insansız savaş uçağı. Akıncı, insansız savaş uçağının bir öncesindeki teknoloji. Onu da Baykar yapacak. Çok iyi bir ivme yakalandı. Bugün dünyada F-35’lerin insanlı son savaş uçağı olduğu söyleniyor ve insansız savaş uçağı konusunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yapan ülke sayısı 3-4’ü geçmiyor. Ve şimdi biz onlarla aşağı yukarı aynı seviyedeyiz. Onlar da şu anda bizim 4.5 tonluk Akıncı modeline benzer fonksiyonları olan uçak üzerinde çalışıyorlar. Bu doğrultuda hedefimiz, Akıncı SİHA’ların teslimatları başlamadan biz insansız savaş uçağıyla ilgili muhtemelen sipariş sözleşmesini yapmış oluruz. AR-GE değil bakın, sipariş sözleşmesi aşamasına geçmiş oluruz, diye tahmin ediyorum. İnşallah 2027’ye kadar da, o yıllarda biz insansız savaş uçağını yerli, milli tamamlamış oluruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ ARAÇLARINA KİLİTLENDİK

Sadece hava araçları değil, gerek hava gerek karadan insansız savaş araçlarıyla ilgili genel bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Canikli, “İnsansız kara araçlarıyla ilgili çalışmaları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlattık. Nihai hedefimiz, çok uzun olmayan, makul bir zaman dilimi içerisinde insansız tank üretimini de gerçvekleştirmek. Ancak biz zaten insansız tankların öncüsü olabilecek araçları şu anda üretmiş bulunuyoruz” dedi. Canikli, insansız kara savaş araçlarını El Bab ve Afrin harekatında kullandıklarını açıkladı.