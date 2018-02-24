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“İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
(Âl-i İmran / 104)
“Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder”
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TSK'dan flaş açıklama! Son bir haftada...
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GÜNCEL
24.02.2018 11:17
Genelkurmay Başkanlığınca, 17-23 Şubat'ta bölücü terör örgütüyle mücadele operasyonlarında 28 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AYRINTILAR GELECEK...
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