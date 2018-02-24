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Ersun Yanal için flaş iddia! Yeni takımı...

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Ersun Yanal için flaş iddia! Yeni takımı...
Deplasmanda Galatasaray'a 5-0 gibi farklı bir skorla yenilen ve kazanamama serisini 9 maça çıkaran Bursaspor'da teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ın ismi geçmeye başladı.
Ersun Yanal için flaş iddia! Yeni takımı... Ersun Yanal için flaş iddia! Yeni takımı... Ersun Yanal için flaş iddia! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü son vermeyen Bursaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Dün akşam deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Yeşil Beyazlı takımda teknik direktör Paul Le Guen'in geleceği tartışılıyor.

LE GUEN GÖRÜŞME ODASINA!

 

Paul Le Guen'in Bursapor Kulübü Başkanı Ali Ay ile sabah gerçekleştireceği görüşme sonrasında kaderi belli olacak.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Bursasporlu taraftarların Le Guen'i istemediği, Başkan Ay'ın da deneyimli hoca ile yollarını ayıracağı öğrenildi. 

Ajansspor'un haberine göre; Le Guen'in ardından risk almak istemeyen Bursasporlu yetkililer, son olarak Trabzonspor'da görev alan Ersun Yanal'ı kıskacına aldı. Yanal'la görüşecek olan Yeşil Beyazlı yönetimin deneyimli hoca ile anlaşması bekleniyor. Yönetim olası kötü durum için listesine Safet Susic'i de ekledi. 

9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde son 9 maçını kazanamayan Bursaspor,  teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde ligin ilk beş sırasında yer alan takımlara karşı kazanamadı. Yeşil Beyazlılar bu maçlarda 1 beraberlik ile 7 yenilgi aldı.

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