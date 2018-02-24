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Hastalanan işçiye kıdem tazminatı

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Hastalanan işçiye kıdem tazminatı
Kendi isteği ile ayrılarak kıdem tazminatı alabilmenin bir yolu da sağlık sorunları. Belli şartlarda hastalandığı için ayrılanlar haklı fesih ile tazminat alabiliyor
Hastalanan işçiye kıdem tazminatı Hastalanan işçiye kıdem tazminatı Hastalanan işçiye kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle en az 1 yıldır aynı işyerinde çalışıyor olmak gerekiyor. Ayrıca kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmış olmak şartı da aranıyor.

Bunların dışında istifa ederek yani kendi isteği ile ayrılarak tazminat alma yolları da bulunuyor.

Emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik, 15 yıl 3.600 gün gibi imkanlar mevcut. Kendi isteği ile ayrılarak tazminat alabilmenin bir yolu da sağlıkla ilgili.

İş Kanunu'na göre işçi, sözleşmesini sağlık nedenleri ile feshedebilir ve tazminatını alır.
Bu şekilde ayrılan bir işçi diğer prim günü şartlarını da taşıyorsa, işsizlik maaşına da hak kazanır.

Ama her sağlık sorunu tazminata konu olmuyor.
İşçinin çalıştığı yerde yaptığı iş sebebiyle hastalanması gerekiyor.
Ya da işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya hayatının tehlikeye düşmesi şartı aranıyor. İkincisi; işçinin yakından görüştüğü işveren ve birlikte çalıştığı kişilerden bir bulaşıcı hastalık kapma riskinin bulunması da haklı fesihten sayılıyor. Bunun dışındaki sağlık sorunları tazminat kapsamına alınmıyor. Çalışamayacak duruma gelindiğinde zaten malulen emeklilik, geçici ve sürekli iş görmezlik gibi sistemler devreye giriyor. Kanunun tarif ettiği duruma bakıldığında, hamilelik ya da doğum yapmak sebebiyle istifa etmek ya da sözleşmeyi feshetmek maalesef tazminat kazandırmıyor. Fakat siz hamile olduğunuz için işten çıkartılırsanız, burada tazminat hakkınız doğuyor. Üstelik kötü niyet tazminatı da devreye girebiliyor.

Kıdem tazminatı alabilmek için o işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. 1 yıldan sonraki her ay ya da gün için de ayrı tazminat hesapları yapılıyor.
Tazminattan kesinti yapılamıyor.
Sadece damga vergisi alınıyor.

TACİZ HAKLI FESİHDİR

Kanun sağlık sorunları dışında cinsel tacizi de haklı fesih sebeplerinden sayıyor. İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumun işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, işveren, işçinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa, işveren, işçiye cinsel tacizde bulunursa çalışan sözleşmesini sonlandırarak tazminatını alabiliyor.

GİYDİRİLMİŞ ÜCRET

Kıdem tazminatı hesabında çıplak brüt ücrete düzenli yapılan ödemeler de ilave ediliyor. Buna giydirilmiş brüt ücret adı veriliyor. Bu ilave ücretler sürekli olarak ödenen, yemek yardımı, kasa tazminatı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, unvan tazminatı, çocuk yardımı, temettü, taşıt yardımı, sürekli ödenen primler ve yıpranma tazminatı gibi ödemelerden oluşuyor.

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