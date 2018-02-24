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12 bin 775 gününü aralıksız deftere yazdı!

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12 bin 775 gününü aralıksız deftere yazdı!
Ordu’nun İkizce ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Durmuş, yaklaşık 35 yıldır aksatmadan yazdığı günlükler ile tarihe not düşüyor.
12 bin 775 gününü aralıksız deftere yazdı! 12 bin 775 gününü aralıksız deftere yazdı! 12 bin 775 gününü aralıksız deftere yazdı!

İlçeye bağlı Dumantepe Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Durmuş, çocukluğundan beri hevesi olan günlük yazmaya, 1984 yılında başlamış. 

Evli ve 2 çocuk babası olan Durmuş, sadece kendi yaşadığı olayları değil, dünyada ve Türkiye’deki önemli gelişmeleri kaleme alarak ölümsüzleştirmiş. Günlükleri okudukça maziyi hatırladığını belirten Mehmet Durmuş, özellikle gençlerin kendisini örnek almasını tavsiye ediyor.

Geçimini çiftçilikle sağlayan ve şimdiye kadar 34 adet defter bitirdiğini anlatan Durmuş, “1984 yılından beri günlükleri yazıyorum. Günlük yazmaya heves ile başladım, halen de devam ediyorum. Örnek olsun diyerek, dünyada, Türkiye’de, kentte ve köyde ne olmuş, onları yazıyorum. 1984 yılından beri yazıyorum, aşağı yukarı 34 adet günlük defterini bitirdim. Günlük yazmayı gençlere tavsiye ederim” dedi.

“OKUDUKÇA O ANLARI YENİDEN YAŞIYORUM”

Günlükleri okudukça mazisinin canlandığını söyleyen Durmuş, mahalle halkından vefat edenlerin ölüm tarihlerini de ezbere bildiğine dikkat çekiyor. Mehmet Durmuş, konuşmasını şöyle tamamlıyor:

“Geçmişte yaşadıklarım aklıma geliyor, gözümde canlanıyor. Komşulardan gelip, yakınlarının ölüm tarihini, doğum tarihini de soranlar oluyor. Hepsi günlüklerde yazılı olduğu için bana soruyorlar. 

40 yaşının üzerindeki insanların hangi tarihte doğduğunu bile biliyorum. Canım sıkıldığı zaman mezarlığa giderim, kim ne zaman doğmuş, ne zaman ölmüş onlara bakarım. Orada 500 tane mezar olsun, yine de hepsinin tarihi aklımda kalır. Bazıları annesinin-babasının ölüm tarihlerini bilmez ama ben gününe kadar onlara söyleyebilirim.”

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