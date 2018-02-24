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Beşiktaşlı futbolcular söz verdi! Derbide...

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Beşiktaşlı futbolcular söz verdi! Derbide...
Şenol Güneş derbi öncesi "Artık mazeret yok. Şampiyonluk için kesinlikle galip gelmemiz lazım" dedi. Futbolcular da Ümraniye'deki taktik toplantısının ardından hocalarına 3 puan sözü verdi.
Beşiktaşlı futbolcular söz verdi! Derbide... Beşiktaşlı futbolcular söz verdi! Derbide... Beşiktaşlı futbolcular söz verdi! Derbide...

Dev derbi öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin geniş bir analizini yaptı. Rakiplerinin 5 oyuncuyla orta alanda sıkı pres yaptığına dikkat çeken Güneş, defanstan çıkarken gereksiz geri dönüşlerden ve riskli paslaşmalardan kaçınmaları gerektiğini, Bayern Münih maçında yaşanan kırmızı kart pozisyonuyla örneklendirerek futbolcularına anlattı. 

En ufak bir hata dahi istemeyen tecrübeli hoca, ligin kalan haftalarında hiçbir şekilde mazeretleri olmadığını ve şampiyonluk için bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini öğrencilerine anlattı. Futbolcuların da gelen uyarılardan sonra hocalarına galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Karşılaşmayı bekleyerek değil, hücum yaparak kazanacaklarını futbolcularına telkin eden Güneş, Fenerbahçe karşısında en büyük görevi de orta sahaya vermiş durumda.

 

Vida kulübeye

Orta sahada görev alacak futbolculardan, oyunun savunma ve hücum yönünü kusursuz uygulamalarını isteyen tecrübeli teknik adam "Bütün takıma görev düşüyor ama orta sahada oynayacak olan sizler, bu maçı alabilecek kaliteye sahipsiniz. Bu maçta bunu gösterin ve kilidi çözen oyuncular olun. Orta sahada çok baskı yapıyorlar, bunu paslaşma ile aşacağız. Sizin yapacağınız paslaşmalar ve oyuna vereceğiniz şekil maçın sonucunu belirleyecek. Bildiğiniz ve daha önce defalarca yaptığınız şeyi yapın, hızlı paslaşın, seri olun ve hata yapmayın" diyerek oyuncularını özel olarak motive etti. Öte yandan cezalı Pepe ve Talisca'nın yerine Şenol Güneş'in Tosic ve Oğuzhan'a görev vermesi bekleniyor. Bayern Münih maçında kırmızı kart gören Vida ise derbiye yedek başlayacak.

Derbi primi 30 bin lira 

Derbiyi kazanıp zirvede puan farkını indirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetimi takımı ayağa kaldırmak için devreye girdi. Kesenin ağzını açan Başkan Fikret Orman, yarınki maçın galibiyet primini 30 bin lira olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği konuşuluyor.

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