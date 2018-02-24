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Amiral gemisi son hız bitiyor!

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İlk Türk amfibi uçak gemisi TCG ANADOLU’nun Tuzla Sedef Tersanesi’ndeki yapım süreci görüntülendi. Blok montaj çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiği görülen gemi, savaş uçaklarının denizdeki üssü olacak.
Amiral gemisi son hız bitiyor!
Amiral gemisi son hız bitiyor! Amiral gemisi son hız bitiyor! Amiral gemisi son hız bitiyor!

Türk Deniz Kuvvetleri’nin harekat kabiliyetini arttıracak ilk Türk amfibi hücum gemisinin yapım süreci görüntülendi. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda inşasına Tuzla Sedef Tersanesi’nde başlandığı görülen TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin blok montajı hızla devam ediyor.

Gemi, uzak mesafelere güç aktarımı yapabilen, hava imkân kabiliyeti olan, geniş hacmi ile araç ve insanların belli bir süre korunaklı şekilde barınabileceği özelliğiyle ön plana çıkıyor. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olacak TCG ANADOLU, tamamlandığında yüzde 68’i yerli olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2021 yılında girmesi beklenen TCG ANADOLU’ya TSK’ya kazandıracağı imkan ve kabiliyetler dolayısıyla Donanma’nın Amiral Gemisi olarak bakılıyor.

SAVAŞ UÇAĞI İÇİN ÜS

231 metre uzunluğunda ve 114 bloktan oluşacak TCG ANADOLU çok büyük bir çıkarma gemisi olarak hizmet verecek. Gemideki uçuş güvertesi çeşitli tiplerdeki helikopterlerin emniyetle iniş kalkışına uygun mukavemette ve uygun büyüklükle 6 spota (pist) sahip olacak. Uçuş güvertesi 35 tona kadar iniş kalkış ağırlığına sahip helikopterler, çift motorlu hava vasıtaları ve insansız hava araçlarının iniş-kalkışına, transferine ve güvenli biçimde park edilmesine uygun donanımı haiz olacak. Üzerinde tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Güvertesi 12 derecelik eğimle savaş uçaklarının inip kalkmasını kolaylaştıracak. Yeni nesil av ve bombardıman uçağı F-35’ler de kalkıp inebilecek. Gemide yer alacak tanklar da çıkarma yapabilecek.

OKYANUSA DAYANIKLI

30 tona kadar diğer tekerlekli, paletli araçları ve standart konteynerleri de taşıyabilecek. 13 tank, toplam 27 adet Amfibi Zırhlı Aracı, 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı ve 33 adet çeşitli araç kıtalararası taşınabilecek. Gemi havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma faaliyetlerine katılabilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti (700 kişilik amfibi taburu) ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek. TCG ANADOLU, gerektiğinde Hint Okyanusu’na, Atlantik Okyanusu’na açılabilecek mukavemetiyle bir denizaşırı muharebe aracı olarak da TSK’nın gücüne güç katacak.

MİLLİ SİLAHLARA SAHİP

Türkiye'nin ilk savaş uçağı gemisi için Aselsan-Havelsan iş ortaklığı tarafından, STAMP VE STOP Silah Sistemleri Entegrasyonu ve İşletim Yazılımı Genesis-Advent, Radar Elektronik Taarruz ve Karşı Tedbirleri sistemlerini içeren Elektronik Harp Suiti, Kızıl Ötesi İz Takibi, Elektro Optik Dayrektör, Torpido Karşı Aldatma gibi sistemler de milli olarak geliştirilecek.

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