Afrin Harekatı'nda 36 gün! 1931 terörist öldürüldü

TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 36 gününde de başarı ile sürüyor... TSK bu sabah itibari ile harekatın başlangıcından itibaren 1931 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekatı 36. gününde başarıyla sürdürülüyor.



CİNDERES'TEKİ TERÖR MEVZİLERİ BOMBALANDI



Cinderes'teki terör mevzileri Türk helikopterleri tarafından gece saatlerinde bombalandı. Savaş uçakları ise Mabetli ve Şeran'daki hedefleri imha etti. Afrin'in doğusunda yer alan Tel Rıfat'tan YPG'li teröristler çekildi ve Beşar Esad güçleri ilçeye girdi. Maskah köyünün dün alınmasıyla Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO unsurları Raco'nun girişine dayandı.



Gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Maskah köyünden ilk görüntü paylaşıldı.

11:07: TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 782 terör örgütü hedefi imha edildi.

10:41 TSK ve ÖSO, Afrin’in güneybatısındaki Hacılar ve Ebu Kabe köylerini teröristlerden temizledi.



10:06 Genelkurmay Başkanlığı'ndan, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 58'i son 24 saatte olmak üzere, harekâtın başından beri toplam 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

08.05 : Gece saatlerinde bir Türk helikopteri Afrin'deki YPG mevzilerini vurdu.







07.30 : Maskah köyünün dün alınmasıyla Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO unsurları Raco'nun girişine dayandı. Gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Maskah köyünden ilk fotoğraf paylaşıldı.



TEL RIFAT'A BASKILAMA BAŞLADI



Zeytin Dalı Harekatı’nın belki de en kritik aşaması, rejim ile PKK’nın ortaklaşa denetiminde olan Tel Rifat’ın ele geçirilmesi, Halep-Afrin güzergâhının kontrol edilmesi olacak. TSK, burayı çevrelemeye ve baskılamaya başladı

101 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 73'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 101 noktayı örgütten kurtardı.



KUZEYDEN 7 BATIDAN 7.8 KM KALDI



AA’nın harita alan ölçümlerine göre, sınırın tamamının temizlenmesine kuzeyden 7, batıdan 7,8 kilometre kaldı. TSK ve ÖSO, Hatay’ın Hassa ilçesinin karşısına düşen 7 kilometrelik sınır hattını kurtarmak için Afrin’in kuzeyindeki operasyonlarını sürdürüyor. Diğer yandan Afrin’in batısında, Hatay’ın Akpınar köyünün karşısında kalan 7,8 kilometrelik hattın birleşmesi için de harekât devam ediyor.

HALK EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Öte yandan TSK'dan harekata ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, gerçek olmayan fotoğraflarla algı oluşturulduğu bildirildi. Sivillerin zarar görmemesi için gerekli hassasiyetin gösterildiği belirtilen açıklamada, "Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde halkın evlerine dönmeye başladıkları gözlenmektedir" denildi.