Hasan Kaçan'dan Can Dündar'a fena kapak!

FETÖ firarisi Can Dündar kaçtığı Almanya'dan Türkiye hakkında kara propaganda yapmaya devam ediyor.

Her fırsatta Türkiye'yi karalayan Dündar twitter hesabından yine kara propaganda mesajları paylaştı.



Firari Dündar yaptığı paylaşımda "Yavuz Bingöl'e de öneririm. Savaşa hayır yaz. Tweetle'ye bas. Polis evine gelsin. Al sana özgürlük" şeklinde skandal ifadeler kullandı.



FETÖ firarisi Dündar'a kapak gibi cevap ise sanatçı Hasan Kaçan'dan geldi. Kaçan, Dündar'a cevaben yaptığı paylaşımda "Katil Merkel... Faşist Almanya yaz. Tweetle'ye bas. Gör ebenin alnını. En kahraman Can" ifadelerini kullandı.



Kaçan'ın Dündar'a verdiği cevap sosyal medyada büyük beğeni kazandı.