TSK'nın vurduğu terör konvoyunda ne yazıyordu?

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Afrin'e girmeye çalışan mühimmat yüklü terör konvoyunun Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulması ile ilgili ilginç bir detay açıkladı.

Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Afrin'e girmeye çalışırken vurulan mühimmat yüklü terör konvoyunda, "Bekle bizi Erdoğan" yazılı olduğunu belirtti.



Konvoyu vuran komutanın o andaki duygularını ifade eden sözleri de aktaran Tayyar, "Konvoyu vurunca diyor ki bir komutan; 'mühimmat yüklüydü tereddüt etmeden vurduk, geldiler ve gördüler'" ifadelerine yer verdi.



Tayyar, terör konvoyunu vuran askerler için ise "Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.