Ümit Karan'a Survivor golü! İcra memurları kapıda

Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan, geçtiğimiz ay Survivor yarışması için Dominik'e gitti.

Gitmeden önce son birkaç ay da yarışmada iyi performans sergileyebilmek adına sürekli olark çalışan ve spor yapan Ümit Karan, yarışmanın heyecanına kapılıp borçlarını unuttu. Maçka'da sahibi olduğu Frame adlı mekanın bir içecek firmasına olan borçlarını ödemeyice şirket icra takibi başlattı.

EŞİ NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Önceki gün Ümit Karan'ın Bakırköy'de bulunan evine icra memurları gidince eşi Zeynep KAran ne yapacağını şaşırarak Dominik'i aradı. Survivor ekibine durumu izah eden Zeynep Karan içecek firmasından 1 hafta da süre istedi.