Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kiev’in kabul ettiği, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ın yeniden entegrasyonunu öngören yasanın bölgede gerginliği tırmandırma riskini taşıdığı belirtildi. Bakanlık, Batı’yı ülkede oluşabilecek feci bir senaryonun önlenmesi için Kiev üzerinde etkisini kullanma çağrısı yaptı.
POROŞENKO, DONBASS YASASINI İMZALADI
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Yasanın uygulanması Ukrayna’nın doğusundaki gerginliğin ciddi şekilde tırmanması riskini beraberinde getiriyor. Batılı ülkelerin konuya dikkat verip Avrupa’nın istikrarı ve güvenliği için öngörülemez sonuçlar doğurabilecek, Ukrayna için feci bir senaryonun gerçekleşmesini önlemek için Kiev üzerindeki etkisini kullanmasını umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
'KRİZİ GÜÇ KULLANARAK ÇÖZMEK İSTİYORLAR'
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in Donbass’ın yeniden entegrasyonuna yönelik yasayı kabul ederek bölgedeki krizi güç kullanarak çözmeyi istediğini iddia etti.
Bakanlık’ın açıklamasında “24 Şubat 2018’de Donbass’ın yeniden entegrasyonuna yönelik skandal bir yasa yürürlüğe girdi. Böylelikle Kiev, ülkenin güneydoğusundaki krizi askeri yolla çözmek istediğini nihayet doğrulamış oldu. Yasa ile Pyotr Poroşenko Minsk anlaşmalarını ihlal etti” ifadeleri kullanıldı.
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Rusya'dan tehdit gibi açıklama! Feci sonuçları olur
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kiev’in kabul ettiği, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ın yeniden entegrasyonunu öngören yasanın bölgede gerginliği tırmandırma riskini taşıdığı belirtildi. Bakanlık, Batı’yı ülkede oluşabilecek feci bir senaryonun önlenmesi için Kiev üzerinde etkisini kullanma çağrısı yaptı.
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