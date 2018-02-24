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Beşiktaş'tan sert tepki! 'Ayıptır yahu...'

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Beşiktaş'tan sert tepki! 'Ayıptır yahu...'
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, divan kurulunda yaptığı açıklamalarda Bayern Münih maçı sonrası eleştirilen Şenol Güneş hakkında konuştu.
Beşiktaş'tan sert tepki! 'Ayıptır yahu...' Beşiktaş'tan sert tepki! 'Ayıptır yahu...' Beşiktaş'tan sert tepki! 'Ayıptır yahu...'

İşte Orman'ın o sözleri...

Bayern Münih mağlubiyeti hakkında konuşan Fikret Orman, "Şanssız bir mağlubiyet aldık. Biz sahada oynayan kişiler değiliz. Şampiyonluk hepimizin sevinci, mağlubiyet hepimizin üzüntüsü. Ummadığımız bir mağlubiyet. Umutlu gittik ama şanssızlık oldu. İstanbul'da Bayern Münih'i yenebileceğimize inanıyorum. Turu geçemeyebiliriz ama kazanacağız. Biz fazla mütevazi bir toplumuz. Hocamız da öyle, biz de öyleyiz. Bu hoca, bu yönetim kurulu, bu takım statsız şampiyon oldu. UEFA'da çeyrek final oynadık, Türkiye'den bir ilki başardık ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıktı. Beşiktaş bir mağlubiyetle karışacak toplum değildir. Hocaya ve takıma sahip çıkmamız lazım. Bu sene şampiyonluğun geleceğine çok inanıyorum. Beşiktaş'ı karıştırmak için hem içte, hem de dışta bir şeyler başlıyor. Bizim tecrübemiz, bunları görmeye müsait. Nerede, ne yapıldığını biliyorum. Biz bunların üstesinden gelecek camia ve yönetimiz. Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. O maça çıkmadan, takımı ve hocasını hep beraber yaptıklarından dolayı alkışlayalım." diyerek divan kurulundaki üyelerden alkış istedi. 

ŞENOL GÜNEŞ VE ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Şenol Güneş ile yolları ayırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıklayan Fikret Orman "Şenol Güneş'e de söyledim, bizim elimizde, namus, dürüstlük ve çalışmak var. Bizim altımızı oymak isteyenlere aldırmadan çalışmamız gerekiyor. Beşiktaş yeni hoca arıyormuş, bunu söylüyorlar. Geçen sezonun sonunda, Metin Albayrak ile konuşmuşuz, hocayı göndermeye karar vermişiz. Ya o zamandan sonra biz hoca ile iki senelik sözleşme yaptık. Söylenen laflarda hiç bir tutarlılık yok. Biz hangi hoca ile sözleşmeyi bozduk. Samet Aybaba ile Slaven Bilic ile sonuna kadar gittik. Yahu Ayıptır arkadaşlar. Şenol Güneş ile de iki senelik kontrat yaptık. Şenol Güneş benim değil bizim hocamız. Dünyanın en namuslu, en çalışkan insanı. Göreceksiniz; hep beraber şampiyon olacağız." dedi. 

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