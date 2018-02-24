Rus hayalet uçakları Türkiye sınırında!

İç savaşın yedinci yılını doldurmak üzere olduğu Suriye'de Şam rejiminin en büyük destekçisi Rusya yeni savaş uçaklarını ülkeye gönderdi. Su-57 isimli jetler, yeni teknolojileri muhalif sivilleri bombalayarak test edecek.

Rusya'nın 5. nesil Su-57 avcı uçakları Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde görüntülendi. Suriye'de muhalifler üzerinde test edilecek Su-57'lerin uçuşunun ABD’nin ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara yanıt niteliği taşıdı da ifade ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada 5. nesil Su-57 avcı uçaklarının ilk kez Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne geldiğini söyledi. Aynı yetkili, ayrıca ‘avcı uçaklarını gerçek şartlarda test etme görevinin bulunduğunu’ da sözlerine ekledi.

SİVİLLERİ BOMBALAYARAK TEST EDECEKLER

Moskova’nın kontrolündeki Hmeymim hava üssüne gönderilen uçaklar, adeta sivilleri bombalayarak test edilecek. Doğu Guta ve İdlib'de test edilmesi beklenen uçakların Suriye'ye ölümden başka bir şey getirmeyeceği belirtiliyor.

DOĞU GUTA'DA KATLİAM SÜRÜYOR

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya dün düzenlediği hava saldırılarında 38 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, dün Doğu Guta'ya bağlı sivil yerleşimlerden Duma'da 15, Şifoniye ve Abadde'de 5'er, Kefer Batna'da 3, Ayn Terma, Zemelka ve Hamuriye'de 2'şer ve Haresta Sakba, Medyere ve Merc'de birer sivil can verdi.

Şiddetli saldırılar devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan bilgiye göre, rejimin şiddetli saldırılarında son 5 günde ölenlerin sayısı 357'yi buldu.

Rejim, son 5 günde 22 sağlık merkeziyle bir cami ve yetimhaneyi hedef aldı.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk, açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi