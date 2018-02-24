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ABD'nin son kararına Türkiye'den sert tepki!

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağı yönündeki açıklamasının "son derece kaygı verici" olduğunu bildirdi.
ABD'nin son kararına Türkiye'den sert tepki!
ABD'nin son kararına Türkiye'den sert tepki! ABD'nin son kararına Türkiye'den sert tepki! ABD'nin son kararına Türkiye'den sert tepki!

Türkiye, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması üzerine Washington yönetimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

 

"ABD Yönetimi’nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kudüs’le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir.

ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu’nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır.

ABD’nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir."

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