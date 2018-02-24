Kenan Sofuoğlu ölümden döndü!

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP'sinin sıralama gününde yaptığı antrenman turunda bir kaza geçirdi.

Kolundan yaralanan Kenan Sofuoğlu takipçileriyle paylaştığı mesajda; 'Bugün 257 km/h hızla yaptığımız kazaya rağmen yarınki yarışa çıkıyoruz inşallah!' ifadelerini kullandı.

Milli gururumuz hastanede yapılan kontrollerin ardından yaralanan kolunun da resmini paylaştı.

Yarışa 3. sırada başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışının sıralama turlarını 3. sırada tamamladı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Avustralya'nın 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde yapılacak şampiyonanın açılış yarışına Sofuoğlu, 1.33.540'lık tur zamanıyla 3. sıradan başlayacak.

Şampiyonada 5 kez mutlu sona ulaşan Kawasaki Pucetti adına yarışan milli sporcu, yarın sabah TSİ 05.30'da piste çıkacak.

Kariyerinin 20. yılında 6. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Kenan Sofuoğlu, şampiyonada bugüne kadar 124 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti.