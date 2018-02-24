Erdoğan: Vicdansızlar, ahlaksızlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar.. Vicdansızlar, edepsizler... Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Sizin bu heyecanınız bizim coşkumuz oldu. Bu yola çıktığımız ilk günden bugüne bizi yalnız bırakmadınız. Sizlerle güç bulduk, bu gücümüzü Türkiye'ye yaydık

Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece ve 16 yıldır gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin coşkunuz bizim coşkumuz oldu

Bu sabah itibariyle 1931 teröristi etkisiz hale getirdik.

VİCDANSIZLAR, EDEPSİZLER, AHLAKSIZLAR...

Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız.

Türkü bu şekilde yorumlayamazsınız. Vatanımıza, sınırlarımıza saldıranlara bunun hesabını soruyoruz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Siz 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz?