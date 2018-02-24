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'Sefer görev emri olanlar hazır olsun'

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'Sefer görev emri olanlar hazır olsun'
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş'ta 6. olağan il kongresinde kritik açıklama yaptı.
'Sefer görev emri olanlar hazır olsun' 'Sefer görev emri olanlar hazır olsun' 'Sefer görev emri olanlar hazır olsun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine 'İnşallah hep beraber gideceğiz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok ama..." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Büyük ve güçlü Türkiye için Maraş'ın verdiği desteği asla unutmayacağız. Maraş'ın kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının her halinden kahramanlık akar. Teröristin yanında poz verenler Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 oldu. Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.

'SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR HAZIR OLSUN'

('Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine)  İnşallah hep beraber gideceğiz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok ama... Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz." 

Eğer başkalarının yaptığı bu gürüntüleri bir film sahnesi gibi seyredersek aynı şeyin başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. Aylan bebekleri kurtarma çabasını sadece bizim askerlerimiz verdi diğerleri sadece seyretti. İstitklalimiz ve istikbalimiz adına verdiğimiz şehitlerimize asla ölü olarak bakmıyoruz. Devamında onları Rabbim doyuruyor. Dolayısıyla onlar bizi izliyor onlar bizi takip ediyor. Diyorlar ya düğüne gider gibi gidiyorlar."

İstitklalimiz ve istikbalimiz adına verdiğimiz şehitlerimize asla ölü olarak bakmıyoruz. Devamında onları Rabbim doyuruyor. Dolayısıyla onlar bizi izliyor onlar bizi takip ediyor. Diyorlar ya düğüne gider gibi gidiyorlar. Bu bir aşk, bu bir inanç Onların diri olduğunu sadece bizim göremediğimizi bildiren Rabbime

Bugün artık halkını tüm hak ve özgürlüklerle kavuşturmuş bir Türkiye var. Bize hala eski Türkiye gözüyle bakanlar yavaş yavaş gerçekleri görmeye başladı. Türkiye yeni bir diriliş süreci yaşıyor. 

BELEDİYE BAŞKANI'NA 'GOREE' TALİMATI

Sevgili gençlerle ilgili belediyemize bir talimatım var. Senegal'deki Goree Adası'nın dili olsa da ah bu sömürge dönemini bir anlatsa. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bu gençlerimizi Senegal'e Goree Adası'na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar. 

Sömürgecilere gönüllü köle yazılanlar kendileri bilirler. Türkiye'nin böyle bir niyeti yok.

Ayrıntılar Geliyor...

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