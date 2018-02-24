ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ABD ve Batı'nın rahatsızlığı sürüyor. İlk günden itibaren Rusya ile anlaşmayı baltalamaya çalışan ABD'den Türkiye'ye karşı yeni bir tehdit geldi.

Türkiye ve Rusya'nın uçak krizi ile gerilen ilişkileri hızla onarmasıyla başlayan stratejik iş birliği özellikle savunma sanayii ve ortadoğu'daki gelişmelerde kritik rol oynuyor.

Suriye konusunda Türkiye ve Rusya'nın yakınlaşmasından rahatsız olan ABD ve Batı bu stratejik ortaklığı bozmak için bir çok girişimde bulundu.

Suriye'de sahasında sağlanan anlaşmalar kadar ABD'yi rahatsız eden diğer bir önemli konu ise Türkiye'nin Rusya ile anlaşmayı vardığı S-400 hava savunma sistemleri. ABD anlaşmayı engelleyerek hem Türkiye'nin kodları kendine olan bir hava savunma sistemine sahip olmasını hemde Rusya ile daha derin bir stratejik bir ortaklık kurulmasını engellemek istiyor.

Bu yüzden ABD, ilk günden itibaren Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini almasını engellemek için dolaylı ambargolar ve tehditler savuruyor.

ABD, ilk önce S-400 tedarikçisi Rus şirketleri yaptırım listesine alarak Türkiye'nin ödeme yapmasını engellemeye çalışmıştı. Ancak Türkiye ve Rusya bu yaptırımı dolar kullanmayarak, Ruble ile ödeme planı yaparak aşacaktı.

Zeytin Dalı sonrası her koldan saldırıyorlar

Türkiye'nin ABD'nin eğitip beslediği terör örgütü PYD'ye karşı Afrin'de başlattığı operasyon Türkiye ve ABD ilişkilerinin tekrar gerilmesine yol açtı. Operasyonu engellemek için her türlü girişimde bulunan ABD şimdi de tekrar S-400'leri gündeme getirerek Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki nedeniyle ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek Türkiye'yi tehdit etti.

Açıklamada dikkat çeken diğer bir detay ise Türkiye ve Rusya'nın kurduğu stratejik ortaklıktan duyulan rahatsızlığı ortaya koyan cinsten. ABD yönetimi, Türkiye'ye birlikte yeni bir hava savunma sistemi çözümü üretilmesi teklifinde bulundu.

Unutulmamalı ki NATO kapsamında Türkiye’ye konuşlandırılan Patriot bataryaları en çok ihtiyacımız olan dönemde 'müttefiklerimiz' tarafından geri çekildi. Ayrıca Türkiye’nin hava savunma sistemindeki bağımlılığını çözme yolunda adımları 2013’te atmaya başlamıştı. Eylül 2013'te Türkiye yeni bir hava savunma sistemi üretmek için Çin'le işbirliğine gitme kararı aldı ancak bu NATO ve ABD tarafından engellendi.

Hal böyleyken ABD'nin ortak sistem teklifi Türkiye'yi oyalamak ve Rusya ile işbirliğini engellemekten başka şekilde yorumlanmıyor.



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