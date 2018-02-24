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Jandarma baskın yaptı! Sanayi sitesine kurmuşlar

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Jandarma baskın yaptı! Sanayi sitesine kurmuşlar
Bursa'da jandarma ekipleri sanayi sitesinde kumarhaneye döndürülen atölyeye baskın yaptı.
Jandarma baskın yaptı! Sanayi sitesine kurmuşlar Jandarma baskın yaptı! Sanayi sitesine kurmuşlar Jandarma baskın yaptı! Sanayi sitesine kurmuşlar

Kestel BESOB Sanayi Sitesi'nde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler sanayi sitesi içerisindeki bir atölyeye baskın düzenledi. Kumarhaneye dönüştürülen atölyede kumar oynayan 44 kişi suç üstü yakalandı. Kumarhanede elektrikli kumar oynama makinesi ve çok sayıda tombala kağıtları ve kumar malzemeleri ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 44 şahıs ve kumar oynatarak amacı dışında faaliyet gösteren iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

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