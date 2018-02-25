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BMGK'da, beklenen Suriye kararı açıklandı!

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BMGK'da, beklenen Suriye kararı açıklandı!
Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin yapılabilmesi için BMGK'de bir ay insani ateşkes kararı alındı.
BMGK'da, beklenen Suriye kararı açıklandı! BMGK'da, beklenen Suriye kararı açıklandı! BMGK'da, beklenen Suriye kararı açıklandı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı.

İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu.

İNSANİ YARDIMIN ULAŞTIRILABİLMESİ HEDEFLENİYOR

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.

"TÜM TARAFLAR ÇATIŞMALARI EN AZ 30 DURDURMALI" ÇAĞRISI

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

ÖZELLİKLE DOĞU GUTA

Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun ''alarm verdiği'' Doğu Guta'da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.

TERÖRİST GRUPLARA ASKERİ OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Karara göre, Suriye'de DEAŞ, el-Kaide, Nusra Cephesi ve BMGK tarafından belirlenen diğer terörist gruplar ile bunlarla bağlantılı birey ve gruplara yönelik askeri operasyonlara devam edilecek.

ABD TEMSİLCİSİ: TÜM ÜLKE GENELİNDE DERHAL BAŞLASIN

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama sonrası yaptığı konuşmada, ateşkesin ''tüm ülke genelinde derhal" uygulanmaya başlaması çağrısı yaptı.

Suriye rejiminin ve destekçilerin Doğu Guta'daki bombardımanı durdurması ve insani yardım girişine bir an önce izin vermesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Haley, ''Bu krize müdahale etmekte çok geciktik.'' dedi.

Kararın kabul edilmesinin gecikmesinden Rusya'yı sorumlu tutan Haley, ''Bu kararı kabul etmek için geçen 3 günde kaç anne bombardımanda çocuklarını kaybetti, çocukların cesetlerini tutan kaç baba daha görmek zorunda kaldık.'' ifadelerini kullandı.

Kararın kabul edilmesi için günler süren görüşmeler sonrasında ''sadece birkaç kelime ve virgülün yerinin değiştiğine'' ve bu sürede onlarca kişinin hayatının kurtarılabileceğine işaret eden Haley, ''Suriyeliler, Moskova'dan talimat beklerken ölmemeli.'' diye konuştu.

RUSYA TEMSİLCİSİ: KARARIN SUBJEKTİF YORUMLANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ateşkesin ''derhal'' yürürlüğe girmesinin talep edildiğini ancak bunun ''uygulanabilir'' ve ''mümkün olmadığını'' düşündükleri için karar üzerinde uzlaşının uzun sürdüğünü söyledi.

Nebenzia, BMGK'de kabul edilen kararın ''subjektif yorumlanmasına'' ise müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

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