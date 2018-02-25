Tunceli kırsalından, ses getirecek eylem yapmak için büyükşehirlere gitmek üzere olan 2 PKK'lının Çiçekli bölgesinden il dışına çıkacakları istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda, 2 teröristin takım elbiselerini sığınakta bırakarak kaçtığı belirtildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 4 adet sığınak içerisinde; 500 kilogram amonyum nitrat (toprağa gömülü vaziyette), 800 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 7 adet terörist kıyafeti, 3 adet pil bloğu, 1 adet 3 tonluk su deposu, 1 adet çanta, 2 adet takım elbise, 1 adet terör örgütüne ait afiş, 50 kilogram deterjan ve detektör köpeği Köken ile yapılan kontrollerde, patlatılmaya hazır 3 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış 150 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir'' denildi.
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PKK'nın alçak planı engellendi
Tunceli kırsalından, ses getirecek eylem yapmak için büyükşehirlere gitmek üzere olan 2 PKK'lının Çiçekli bölgesinden il dışına çıkacakları istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda, 2 teröristin takım elbiselerini sığınakta bırakarak kaçtığı belirtildi.
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