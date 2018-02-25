Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği hava saldırılarında 32 sivil yaşamını yitirdi.
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi'nden alınan bilgiye göre, sivil yerleşimlerden Duma'da 17, Keferbatna'da 2, Hamuriye'de 2, Haresta'da 4, Sakba'da 2, Arbin'de 2, Afteris'te 1 ve Beyt Sava'da 2 olmak üzere toplam 32 sivil saldırılarda can verdi.
Verilen bilgilerde, rejimin şiddetli saldırılarında son 6 günde ölenlerin sayısının ise 389'a yükseldiğine işaret edildi.
Rejim, son 6 günde 22 sağlık merkezini, 1 camiyi ve 1 yetimhaneyi hedef aldı.
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor.
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.
Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
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Katliam sürüyor!
Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği hava saldırılarında 32 sivil yaşamını yitirdi.
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