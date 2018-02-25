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Lice'de dikkat çeken görüntü!

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Lice'de dikkat çeken görüntü!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla iş yerlerini Türk bayraklarıyla donattı.
Lice'de dikkat çeken görüntü! Lice'de dikkat çeken görüntü! Lice'de dikkat çeken görüntü!

Diyarbakır-Lice'de esnaf, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla dükkanlarına Türk Bayrakları astı.

VATANDAŞ TUNÇOK: İHTİYAÇ DUYULURSA AFRİN'E VE MÜNBİÇ'E BİZ DE GİTMEYE HAZIRIZ!

Vatandaşlardan Gürsel Tunçok, Türkiye'nin, Afrin'e haklı gerekçelerle operasyon başlattığını kaydederek, Afrin'e giden askerlere ve güvenlik korucularına destek amacıyla, iş yerlerine Türk bayraklarını astıklarını dile getirildi.

"Dualarımız oradaki askerlerimiz için. İhtiyaç duyulursa biz de gitmeye hazırız. Afrin'e de Menbiç'e de gideriz." diyen Tunçok, şöyle devam etti:

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN, ÇOK MEMNUNUZ"

"İlçe, görevlendirme yapılmadan önce hizmet görmüyordu. Şimdi ise köylere kadar hizmet ulaştırılıyor. Belediyeye teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Yapılan hizmeti göz ardı edemeyiz. Bu çalışmalarla Lice daha çok hizmet görecek. Böyle devam ederse, fabrikalar kurulur, iş imkanları da çok olur. Gençlerimiz işe kavuşur. Bunun için devlete minnettarız. Vatandaş olarak devletimize destek olmazsak, devletimiz başarı elde edemez. Biz destek verelim, devletimiz gerekeni yapar."

"TÜRİYE AFRİN'E GİRMESEYDİ, BURALARDA SAĞLANAN HUZUR ORTAMINDAN MAHRUM KALACAKTIK"

AK Parti Lice Gençlik Kolları Başkanı Alparslan Doğan da, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, savunma alanında da geliştiği için dış güçlere karşı büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Doğan, "Türkiye Afrin'e girmek zorunda kaldı. Yoksa, buralarda sağlanan huzur ve güven ortamından mahrum kalacaktık. Türk bayrağı asarak devletimizin ve askerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Biz her daim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"DEVLETİMİZ HALKLA EL ELE! İSTEYİNCE OLUYOR..."

Lice Belediyesine yapılan görevlendirmenin ardından vatandaşların hizmetle tanıştığını dile getiren Doğan, "İnşallah bu güzel adımların devamı olur. Gençlik olarak Kaymakam ve Belediye Başkanımız Sinan Başak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devletimizin sağladığı bir güven ortamındayız. Devletimiz, halkla el ele, 'isteyince oluyor' sloganıyla her daim yanımızda." ifadelerini kullandı.

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