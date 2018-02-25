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Dışişleri'nden Suriye kararına ilk yorum!

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Dışişleri'nden Suriye kararına ilk yorum!
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Suriye için aldığı 1 aylık ateşkes kararı hakkında 'BMGK'da Suriye’de insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz' açıklamasını yaptı.
Dışişleri'nden Suriye kararına ilk yorum! Dışişleri'nden Suriye kararına ilk yorum! Dışişleri'nden Suriye kararına ilk yorum!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de "insani ateşkes" kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, BMGK'de kabul edilen Suriye’de insani duruma ilişkin karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"BMGK'NIN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Aksoy, BMGK'de kabul edilen, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye'de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardımların erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan tanınması maksadıyla, çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün "insani ateşkes" talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin, Suriye’de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcamakta ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklediğini vurgulayan Aksoy, Türkiye'nin, İdlib’de bugüne dek tesis ettiği 6 gözlem noktasının, çabaların somut bir tezahürü olduğuna dikkati çekti.

"DOĞU GUTA KONUSUNDAKİ ENDİŞELERİMİZİ RUSYA VE İRAN'A AKTARMIŞTIK"

Aksoy, Türkiye'nin, Doğu Guta'da rejimin artan ihlallerinden ve sivillere yönelik uyguladığı kuşatmanın yol açtığı kötüleşen insani durumdan duyduğu endişeyi muhtelif açıklamalarda dile getirdiğini ve bu ihlallere son verilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Bu konudaki endişelerimizi, rejimin garantörü konumundaki Rusya ve İran’a da aktarmış, rejimin sivillere yönelik saldırılarının ve ateşkesi ihlallerinin gerginliği azaltma bölgelerindeki ortak gayretlerimizi sekteye uğrattığına dikkat çekmiştik." ifadesini kullandı. 

Kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanmasının, uluslararası hukukun bir gereği olduğunun altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

AFRİN MESAJI: TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELESİ DEVAM EDECEK!

"Açlığa mahkumiyetin sivil halka karşı bir silah olarak kullanılması kabul edilemez. Bugünkü kararda da atıfta bulunulan 2268 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tam olarak uygulanması çağrısına desteğimiz tamdır. Türkiye, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da bir yandan insani planda Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesine yönelik katkılarını ve bu bağlamda başta BM olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye devam edecek; diğer yandan, Suriye'deki insani krizin kökeninde yatan ihtilafın sona erdirilmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele edilmesine yönelik gayretlerini sürdürecektir."

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