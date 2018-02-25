Afrin Operasyonu karardan etkilenir mi?

Suriye'de ateşkes kararının ardından Türkiye'nin Afrin operasyonu etkilenecek mi tartışması başladı. Oylama sonrası Rusya ve Kuveyt'in BM daimi temsilcilerinden ateşkesin Afrin operasyonunu da kapsaması gerektiği yönünde açıklamalar geldi. Ancak Türk yetkililer aynı görüşte değil.

BM'deki oylamanın ardından, ateşkes kararının Türkiye'nin Afrin operasyonunu etkileyip etkilemeyeceği tartışması başladı.

RUSYA: HER YERDE GEÇERLİ

Ateşkes, “Türkiye'nin Afrin operasyonunu da kapsayacak mı“ sorusuna Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Kapsamalı, her yerde geçerli" cevabını verdi.

KUVEYT: TÜM TARAFLARI...

Karar tasarısını İsveç ile birlikte hazırlayan Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansur El Otaibi ise, "Tasarı Suriye'de tüm tarafların çatışmayı gecikme olmadan sonlandırmasını talep ediyor, çok net" dedi.

AFRİN OPERASYONUNU ETKİLEMEZ

NTV'ye konuşan üst düzey Türk yetkililer ise, Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığının altını çizerek, "Afrin operasyonu, Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü bir operasyondur, bu karar yürütülen askeri harekatı etkilemez" vurgusu yaptı.

Harekatın BM'nin meşru müdafaa hakkını koruyan kararlarına göre icra edildiği belirtildi.

Yetkililer, ayrıca, karar tasarısında açıkça ateşkesi kapsayacak yerlerin belirtildiğini, bunun da Afrin operasyonunu kapsamayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Tasarının 10'uncu maddesinde, bu noktaların Doğu Guta, Yermuk, Fua ve Kefraya olduğu, Afrin'in kaleme alınan metinde yer almadığı belirtti.

BİR HAFTADA 500 KİŞİ KATLEDİLDİ

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer almıştı. Ancak Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı. Bu ayın başında yığınak yapılan bölge pazar akşamından bu yana yoğun bombardıman altında. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bölgede şu ana kadar 120’den fazlası çocuk olmak üzere can kaybı 500’ü geçti.